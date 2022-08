O vereador Ronilço Guerreiro uniu a grande maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande em prol de um importante objetivo: valorizar os escritores regionais. Na manhã de hoje foi aprovado por unanimidade em primeira votação e discussão o Projeto de Lei 10.364/21, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que garante que as escolas da Rede Municipal de Ensino, situadas em Campo Grande, priorizem a aquisição e adoção de no mínimo dois livros de autores com domicílio em Mato Grosso do Sul na sua matriz curricular.

“É um dia muito importante em minha caminhada como vereador, pois foi mais um passo para valorizar o povo que faz literatura em Campo Grande e todo Estado. Esse projeto abre as portas das bibliotecas, das livrarias e, principalmente, da matriz curricular de nosso município para a produção literária dos sul-mato-grossenses. Normalmente as pessoas compram livros de vários lugares, o que é importante, mas temos que valorizar os nossos escritores”, comentou Guerreiro.

Presente na sessão de hoje da Câmara, a escritora Mara Calvis comemorou a conquista. “Essa é uma luta e sonho de 15 anos. Estamos apostando nas crianças, plantando sementes de novos leitores com o intuito de formar cidadãos. Precisamos informar para formar, para ter pessoas no futuro críticas e reflexivas que mudarão nossa sociedade”, comentou a escritora que teve seus livros entregues para os vereadores presentes.

Mara complementou elogiando as produções locais e agradecendo o esforço de Guerreiro. “Hoje é marco na minha luta enquanto escritora e educadora. Temos ótimos escritores e editoras em nosso estado que podem oferecer livros para bibliotecas, escolas e alunos. Minha eterna gratidão a todos que aprovaram e assinaram o projeto, mas em especial ao vereador Ronilço Guerreiro que é um grande incentivador da leitura e está fazendo de Campo Grande uma cidade de leitores”.

VOTAÇÃO

A proposta de Ronilço Guerreiro solicitação de assinatura como coautores dos vereadores Valdir Gomes, Carlos Augusto Borges, o Carlão, Prof. Juari, Dr. Victor Rocha, Ayrton Araújo, Betinho, Tiago Vargas, William Maksoud, vereadora Camila Jara, Beto Avelar, Clodoilson Pires, Gilmar da Cruz, Papy, Silvio Pitu, Prof. André Luis, Dr. Jamal e Tabosa.

“Esse é um projeto que tenho muito orgulho, pois foi construído em conjunto com os escritores regionais através da audiência pública que realizamos. Fico muito feliz com a aceitação dos meus colegas vereadores que, não só entenderam a importância de levar o projeto para votação em plenário, como assinaram comigo essa proposta importante para nossa educação e cultura”, comentou Ronilço.

O projeto que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3.598, de 21 de dezembro de 1998 retorna ao plenário na próxima quinta-feira para a segunda votação e discussão.

As sessões ordinárias acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, e têm transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.