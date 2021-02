O vereador Ronilço Guerreiro foi escolhido como presidente da Comissão Permanente de Cultura durante a primeira sessão ordinária da atual legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, que aconteceu na manhã de hoje. Guerreiro tem como bandeira de seu mandato educação e cultura.

“Estou muito otimista com o trabalho que podemos fazer pelo desenvolvimento da cultura de nossa Capital e acredito que atividades culturais precisam ser fomentadas para as pessoas e chegar aos bairros. Como presidente da Comissão de Cultura vou trabalhar para que o acesso ao tema seja prioritário, mas também para que o 1% do orçamento que deve ser destinado à cultura seja aplicado para fomento e editais”, comentou Guerreiro.

Guerreiro também será vice-presidente da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e membro das seguintes comissões: Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Comissão Permanente de Educação e Desporto, Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo; e Comissão Permanente de Legislação Participativa.

“São comissões importantes desta casa de leis e que tenho uma história de vida em cada uma delas, por isso acredito que posso contribuir muito. Por exemplo, como professor sempre incentivei o desenvolvimento da ciência, inovação e empreendedorismo; também tenho uma história com a educação, fundei a Gibiteca de Campo Grande que é referência em incentivo a leitura e conheço de perto o trabalho da indústria e a importância dela para nossa economia, por isso estou com muita vontade de ajudar a desenvolver essas áreas”, ressaltou Guerreiro.

Durante a sessão de hoje, o vereador também apresentou moção de pesar pelo falecimento no último sábado do Padre Arlindo Pereira Lima, que foi Pró-reitor de Ensino da UCDB e diretor do Colégio Dom Bosco; e também do falecimento do Sr. Francisco de Assis do Carmo, mais uma vítima da Covid 19 e que era uma figura muito conhecida no Jardim Oracília como empresário e morador há décadas. Além disso, apresentou uma Moção de Congratulação aos campo-grandenses Rosilene de Melo e Roberto Carvalho que encararem o ‘Desafio BR-101’.

Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo telefone 3316-1549 ou pelo site www.souguerreiro.com.