O vereador Ronilço Guerreiro visitou a Associação dos Moradores da Coophavila ll e o Centro Comercial em atendimento ao pedido do presidente do bairro, Vanildo Soares. Durante o encontro, Guerreiro ouviu pedidos da comunidade e se colocou à disposição para buscar melhorias para os moradores da região. “Esse é o meu papel enquanto vereador, estar próximo das lideranças comunitárias, ouvindo os anseios da comunidade e buscando formas de ajudar. A Coophavila é gigante, quase uma cidade dentro de Campo Grande e serei a ponte com o executivo e bancada federal para ajudar o bairro no que for possível”, comentou Guerreiro.

Após andar pelas ruas do bairro, Guerreiro recebeu pedidos da comunidade e entre eles estão rever o local da feira livre do bairro, finalizar a construção da quadra de areia e buscar investimentos para os centros comunitário e comercial. “Vou em busca de emenda e investimento para o bairro. É preciso ter um olhar diferente quando você nota que existem projetos sendo executados, uma estrutura que a comunidade usa e que sempre precisam de manutenção”, destacou Guerreiro que ficou impressionado com o cuidado e boa estrutura que o Centro Comunitário tem, com cozinha industrial que vai oferecer cursos para comunidade, quadra de esportes, piscina. “Vou trabalhar para trazer ainda mais melhorias para o bairro”, acrescentou.