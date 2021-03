Em alguns bairros os moradores de Campo Grande vivem uma dura realidade e muitas vezes a riqueza e a pobreza extrema são separadas por apenas um muro. Ontem o vereador Ronilço Guerreiro foi ver de perto a situação das 36 famílias que invadiram o espaço denominado Comunidade do Quadrado, uma área invadida próxima a Vila Nasser e que está ao fundo de um condomínio de luxo da nossa Capital.

No meio dos barracos é possível ver crianças e jovens que se amontoam vivendo em situação de extrema pobreza e que falta de tudo: roupa, calçados, comida, lona, móveis, madeira para construção de barraco. “É desesperador ver uma situação como essa. Sem pensar na questão da invasão se é certo ou errado, mas no ser humano que está aqui, sem ter onde dormir, sem ter comida para os filhos. Me corta o coração ver essa Campo Grande que está escondida nas periferias, mas ao mesmo tempo, tão próxima do centro”, comentou Guerreiro.

Devido principalmente ao desemprego, boa parte das famílias sobrevivem com subsídios do governo, como Bolsa Família, e outras com os “bicos” que fazem como pedreiro ou faxina. Uma das moradoras é Vitória Alves. Ela está desempregada e chegou no local há quatro meses, depois de não conseguir mais pagar o aluguel de R$ 450 em uma casa pequena na Vila Marli.

“Conseguimos esse terreno e resolvemos vir para cá. Nosso dinheiro tinha mês que nem dava para o aluguel, outros pagava o aluguel e faltava o que comer. Meu marido tem mês que ganha R$ 800, outros nem isso, mas agora o dinheiro que entra conseguimos comprar alguma coisa”, comentou a jovem desempregada que ainda sofreu um baque quando invadiu o espaço ao lado do Bosque da Saúde. “Quando chegamos aqui entraram em nossa casa e levaram tudo, colchão, botijão de gás e até geladeira, coisas que ainda nem conseguimos recuperar. Não tem sido fácil”, comentou.

Guerreiro acredita que esse problema é crônico e precisa de um olhar atento e de políticas públicas específicas. “Eu levei já à prefeitura essa questão, pois sei que esse é um retrato não apenas dessa comunidade, mas em muitos bairros da Capital, com pessoas vivendo em situação de risco e no meio de uma pandemia. Ainda temos que pensar no inverno que está chegando e algo precisa ser pensado”, comentou.

Após o contato do vereador, o secretário da Secretaria Municipal de Assistência Social. José Mário Antunes da Silva, prometeu acompanhar a situação. “Vou acionar o CRAS Vila Nasser para que seja feita uma visita social a essas famílias, assim conseguiremos verificar as reais necessidades dessas pessoas para que, dentro da política de assistência social, possamos estar atendendo essas famílias”, disse.

