O vereador Ronilço Guerreiro manteve seu compromisso de votar projetos que garantem benefícios para a população e ajudou a aprovar o Programa de Pagamento Incentivado (PPI), também conhecido como Refis, que ajuda o campo-grandense a pagar os impostos atrasados com desconto em juros e multas.

De acordo com o projeto apresentado na Casa de Leis e votado na sessão de hoje, o Refis será para débitos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), e de natureza econômica com desconto de até 90% da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o seu valor, se pagos à vista. Além disso, pelo projeto existe a possibilidade de parcelamento das dívidas em até 120 meses. A adesão deve acontecer entre os dias 14 de novembro e 20 de dezembro.

“Todos nós sabemos da importância deste dinheiro para o município e este incentivo através do Refis é bom para as duas partes. O contribuinte tem condições de resolver suas pendências com redução de juros e multas e ao mesmo tempo o município recebe dinheiro para investimentos na cidade”, comentou o vereador.

A emissão da guia DAM para pagamento à vista ou o ingresso no parcelamento administrativo será efetuado por solicitação expressa do sujeito passivo, preferencialmente mediante a utilização de aplicativo disponibilizado no endereço eletrônico “http://www.refis.campogrande.ms.gov.br”