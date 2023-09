Rosa Weber libera para julgamento em plenário ação sobre descriminalização do aborto

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, liberou para julgamento do plenário da corte a ação que pode descriminalizar o aborto em gestantes com até 12 semanas de gravidez.

No entanto, ainda não há data para a análise do caso. Weber, que também é relatora do caso, deve deixar a corte no fim do mês, quando se aposentará compulsoriamente aos 75 anos. O debate será sobre se a mulher que realizar procedimento de interrupção da gravidez deve responder na Justiça, e ser punida eventualmente.

No Brasil, atualmente, o aborto é permitido em três casos: estupro, risco de vida para a mulher e anencefalia do feto. A ação foi apresentada, em 2017, pelo Psol.