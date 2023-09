Rose aposta em histórico para fortalecer União e surpreender na Capital

A superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste e atual presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, quer repetir em Campo Grande a fórmula de sucesso que elegeu três vereadores na eleição passada.

Nesta semana, ela se reuniu com o único vereador do União Brasil na Capital, Alírio Villasanti, para falar sobre a construção da chapa de vereadores. Ela aposta em retrospecto positivo para atrair filiados e montar uma coligação forte.

Para convencer os novos filiados, a presidente do União lembra que na última eleição o Podemos, que ela ajudou a montar chapa, elegeu três vereadores. “Vamos fazer de três a quatro vereadores. Lembra do Podemos em 2020? Eu acho que dá pra fazer”, justificou Rose.

Na eleição de 2020, o Podemos elegeu os vereadores Zé da Farmácia, Ronilço Guerreiro e Clodoílson Pires. O trio continua no partido, mas deve sair na janela partidária do próximo semestre. Por enquanto, nenhum sinalizou ida para o União Brasil. Zé da Farmácia pode desembarcar no PSDB e Clodoílson no Republicanos. Ronilço ainda não decidiu o destino.

Rose ainda não decidiu se será ou não candidata em Campo Grande, o que pode dificultar as tratativas, já que os pré-candidatos a vereador levam em consideração a coligação, mas também o candidato a prefeito.

Embora não descarte candidatura, Rose tem dito que só decidirá o futuro no próximo ano. Sem a candidatura dela, o União ainda tem futuro incerto na Capital. Nos últimos dias, Rose disse que caminhará com Eduardo Riedel (PSDB) na eleição de 2026. Todavia, está bem próxima da prefeita Adriane Lopes (PP) e hoje ocupa cargo no governo do PT, que até lhe cita como possível candidata do grupo.

