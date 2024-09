Rose Modesto anuncia plano para modernização e transparência para a Capital

A candidata a prefeita Rose Modesto (União Brasil) apresentou um plano para modernizar a administração da cidade. Entre as ações destacadas estão o fim da folha secreta, contratações técnicas e o Programa CG Inteligente, que visa integrar e modernizar as secretarias com foco em smart cities.

O TCE-MS revelou uma folha secreta de R$ 386,1 milhões em 2022, com servidores recebendo acima do teto salarial. Rose pretende usar sua experiência para buscar recursos e implementar o programa em fases, com a primeira etapa concluída em 4 anos.

A candidata criará a Fundação Escola de Governo para qualificar servidores e melhorar a elaboração de projetos, além de revisar contratos públicos para garantir qualidade e transparência nos serviços prestados.

Além disso, Rose Modesto compromete-se a revisar contratos públicos rigorosamente para garantir que a população receba serviços de qualidade e que o dinheiro público seja bem utilizado. “Vamos buscar respaldo onde for necessário. O que não nos falta é coragem e determinação”, concluiu.