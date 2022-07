A candidata ao governo do Estado, deputada federal Rose Modesto (União Brasil MS), assinou, nesta quinta-feira (28), carta-compromisso com o Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do Estado de Mato Grosso do Sul (SINPOF-MS) contendo dez sugestões para melhoria da categoria para serem implementadas caso seja eleita, tais como valorização da classe, implementação de projeto de política remuneratória que contemple a capacitação do servidor, além de valorização salarial e estrutural.

“Eu sou servidora pública e a valorização do servidor é uma das minhas bandeiras. Temos que dar prioridade para a valorização salarial dos peritos oficiais. Se o servidor trabalha bem remunerado com o coração, a população e o governo saem ganhando”, explica Rose Modesto.

O presidente do SINPOF-MS, Sebastião Renato de Oliveira, explica que, atualmente, Mato Grosso do Sul tem cerca de 400 peritos oficiais que precisam ser valorizados como servidores, tanto em âmbito salarial como na estrutura para trabalhar. “Mato Grosso do Sul tem o 4° mais baixo salário de peritos oficiais. Nós não estamos aqui buscando nada fora da realidade, só queremos manter um diálogo com os candidatos. Que nós possamos ser ouvidos nos momentos que forem necessários”, argumenta Oliveira.

Dentre os 10 pedidos que constam na carta-pedido, a candidata Rose Modesto disse que a maioria dos pontos podem ser implementados caso ela se eleja governadora de Mato Grosso do Sul: implementação de uma política remuneratória que contemple a capacitação do servidor que possua titulação de pós-graduação superior exigida pelo cargo; convocação de uma nova turma no curso de formação de peritos criminais, aproveitando o remanescente do último concurso; e a possibilidade da escolha do coordenador-geral de perícias seja feita pelos pares, além da participação da categoria nas reuniões periódicas com a governadora para que possa implementar as sugestões da carta-compromisso.