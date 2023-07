O TJMS derrubou ontem, por 2 votos a 1, uma liminar que mantinha Rhiad Abdulahad no comando do União Brasil no Estado. Com isso, passa a valer o resultado da eleição partidária do dia 29 de abril deste ano, em que Rose Modesto se sagrou a vencedora. Rhiad afirmou que já procurou a futura presidenta e disse que ambos vão construir o o partido juntos nesse próximo mandato, que vai até 2026.