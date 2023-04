Rose Modesto desiste de ação contra o União Brasil após diretório nacional marcar eleição em MS

A ex-deputada federal Rose Modesto desistiu nesta quarta-feira (26) da ação impetrou ação na 15ª Vara Cível de Campo Grande contra o diretório do União Brasil em Mato Grosso do Sul após ser destituída do cargo de vice-presidente estadual. Uma liminar já havia garantido o retorno de outros filiados à executiva.

A renúncia à ação acontece após o secretário-geral nacional do partido, ACM (Antônio Carlos Magalhães) Neto, convocar eleição que definirá o novo diretório neste sábado (29). No entanto, a senadora Soraya Thronicke discorda da eleição marcada.

Nas redes sociais, Soraya explicou que a convenção realizada no dia 4 de abril é considerada válida pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). “Cumpriremos as decisões judiciais tal qual exaradas, para não cometermos crime de desobediência”, informa.

E alertou. “Quando há uma judicialização, os movimentos na esfera administrativa devem ser suspensos para se evitar tumulto processual”.

Nesta quarta-feira (26), o deputado estadual Roberto Hashioka disse estar confuso com os pronunciamentos do partido. “Eu também não sei nem se vai ter eleição. Vou procurar me inteirar, porque o partido está rachado e está tudo muito confuso”, resumiu.

Ação contra o União Brasil

Na petição, os advogados de Rose, Newley Amarilla e Silmara Domingues Amarilla, alegavam que ela descobriu que também foi excluída do diretório após as ações dos correligionários. A inativação foi feita em 24 de janeiro de 2023, encerrando seu mandato em 31 de dezembro de 2022.

“O TRE/MS [Tribunal Regional Eleitoral] disponibilizou o recibo que demonstra que a autora da referida inativação foi a presidente do órgão provisório estadual, Soraya Vieira Thronicke, que declarou falsamente que os dados estavam corretos”, pontuaram.

A defesa pontuou que essa movimentação contraria o estatuto do partido. Citou ainda que Rose teria sido excluída por ter anunciado que pretendia se desfiliar do União Brasil, mas a ex-deputada acabou permanecendo.

Em nota, o União Brasil disse que “houve um pedido de desligamento voluntário de Rose Modesto através de nota pública no 2º turno das eleições [de 2022], portanto nos termos do artigo 12 do estatuto partidário em seu inciso IV, houve desligamento voluntário e as consequências estão previstas no parágrafo primeiro deste mesmo artigo que determina a perda do direito automaticamente de exercer qualquer cargo partidário para qual tenha sido nomeado”, diz o comunicado.

Impasse no União Brasil de MS

No início do mês, a 15ª Vara Cível de Campo Grande suspendeu eleição do diretório estadual do União Brasil e determinou a restituição do cargo de membros e diretores inativados e excluídos do partido.

Rose Modesto, ex-deputada federal e candidata ao governo em 2022, assim como o tesoureiro adjunto Anderson Pereira do Carmo, integram lista com outros 13 nomes excluídos desde julho do ano passado do diretório estadual. Até dezembro, Rose ocupava a primeira vice-presidência.

Na ação, protocolada pelo tesoureiro adjunto, as inativações foram atribuídas à presidente do partido e senadora Soraya Thronicke com a “intenção de manipular os resultados de tais pleitos objetivando a sua perpetuação no poder”. Comissões do partido em Três Lagoas e Dourados também questionaram tais medidas por meio judicial.

Dias depois, o diretório estadual questionou a decisão, mas acabou cumprindo. A executiva nacional do União Brasil determinou em ofício que o diretório estadual reintegrasse os 15 membros em 48 horas, e que também convoque nova convenção. Agora, a nova eleição está marcada para o dia 29.