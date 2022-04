A pré-candidata ao governo do Estado, deputada Rose Modesto (União), levará nesta sexta-feira (29) e sábado (30) o MS QUE QUEREMOS para nove cidades da região do Conesul buscando subsídios para seu plano de governo e prestando conta do seu mandato na Câmara Federal. No sábado em Naviraí, acontecerá um grande encontro com políticos e lideranças da região do Bolsão. O evento ocorrerá, às 18h, na Avenida Iguatemi, 125, centro da cidade. “Nós já levamos o MS QUE QUEREMOS para 22 cidades e está sendo muito produtivo. Eu não vou e nem quero fazer meu plano de governo fechado numa sala só com técnicos. Só a população sabe onde o calo aperta então é fundamental eu ouvir as pessoas e o MS QUE QUEREMOS está sendo a oportunidade para fazer isso”, explica Rose Modesto

As cidades da região do Conesul que participaram dessa etapa do MS QUE QUEREMOS serão: Laguna Carapã, Caarapó, Juti, Itaquirai, Mundo Novo, Japorã, Eldorado, Iguatemi e Naviraí.

Segundo Rose Modesto, nas conversas feitas com pequenos grupos de lideranças locais nas 22 cidades que o MS QUE QUEREMOS passou mostrou que os principais gargalos dessas regiões são: infraestrutura e aparelhamento nos hospitais e postos de saúde, geração de emprego e renda e ações em prol da causa animal, valorização dos profissionais de Educação, além de melhorias nas rodovias para escoar a produção da agricultura familiar.