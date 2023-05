Rose Modesto toma posse como superintendente da Sudeco nesta quarta

A ex-deputada federal Rose Modesto (União/MS) toma posse nesta quarta-feira (17) como titular da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). A solenidade será no auditório do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em Brasília (DF).

A superintendência trabalha com dois fundos, o FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e o FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste), e para este ano fundos de R$ 10,5 bilhões, R$ 2,3 bilhões serão destinados à Mato Grosso do Sul.

“Esse fundo é somente do FCO e tem R$ 1 bilhão do FDCO, esse é livre para quem apresentar projetos. Se MS tiver uma quantidade de projetos maiores aprovados, é o estado que ficará com maior recurso, esse dinheiro é para investir na empresa, para ampliar os investimentos das empresas que já existem também e para iniciar também, a empresa que quer nascer hoje ela vai em busca desse fundo”, explicou Rose.

Como primeira mulher a ser nomeada superintendente da pasta, Rose Modesto pontua se sentir honrada e promete se dedicar na função com um ‘olhar especial para Mato Grosso do Sul’.

Conforme explicou, os estados de Mato Grosso e de Goiás têm ficado com 33% cada dos recursos do fundo e a frente da Sudeco, promete trabalhar na equidade dos recursos.

“MS tem uma população menor, mas o que a gente entrega para a economia, a contribuição que dá para o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, até por conta do agro, é muito mais expressivo. Então queremos que MS tenha um valor maior de investimento para o ano que vem. Vou trabalhar para a região toda, mas com um olhar muito especial para Mato Grosso do Sul”, afirmou Rose Modesto.