Mais uma etapa da caminhada de Rose Modesto (União Brasil) na pré-campanha ao governo foi cumprida em Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul e um dos mais importantes polos econômicos do Centro-Oeste. A visita ocorreu na sexta-feira (12), somando encontros com lideranças locais de vários setores.



Nascida em Culturama, distrito de Fátima da Sul (município que fica na área compreendida pela Grande Dourados), Rose conhece não de agora os problemas da região, facilitando assim o entendimento das reinvindicações ali ouvidas.



“Existe um desenho muito importante sendo traçado em nossa região. Trata-se de um cenário nunca visto na história política de Mato Grosso do Sul e ouvir a população de uma cidade tão importante como essa é arte do meu dever como cidadã”, frisa Rose, que além de candidata ao governo é deputada federal.



Em uma das agendas públicas cumpridas no dia, ela esteve com a diretoria a diretoria da 4ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) sul-mato-grossense, responsável pelas cidades de Dourados e Itaporã. O presidente da subseção avaliou positivamente o encontro.



“As pessoas ainda não têm dimensão do trabalho que a OAB realiza por aqui. Estamos atentos para fiscalizar e cobrar providências a todo o momento. Olhamos por Dourados e necessitamos de um governante que também esteja atento as necessidades de um lugar com tanto potencial como o nosso”, destaca o presidente Ewerton Pereira, advogado.



MAIS CARINHO COM A CIDADE



O mesmo pedido de cuidados ouvido por Rose na visita à OAB seguiu como tônica em outra agenda, dessa vez na Comunidade Vitória, onde a deputada federal e pré-candidata ao Governo do Estado foi acompanhada pelo vereador douradense e pré-candidato a deputado estadual Marcelo Mourão (União Brasil).



“O governo precisa ter humildade e saber que todos precisam ser ouvidos. Quem mais necessita de auxílio deve ser prioridade. Eu e o Marcelo sabemos pois já vivemos de perto o que é a pobreza. Nossas origens humildes serviram de referência para que a gente consiga olhar o próximo com mais compaixão e zelo”, garante Rose.



Já na AVA (Associação dos Vendedores Ambulantes de Leite), representantes da categoria receberam a candidata e explanaram sobre as necessidades de todo o setor que envolve a bacia leiteira do agronegócio da região.



Presidente da associação, Carlos Antônio Ferreira da Silva frisa que o comprometimento da candidata com os cooperados, firmado nessa visita, é de suma importância para que os profissionais dessa classe se sintam seguros. “Faço questão de levar o nome da Rose Modesto em todos os cantos que nossa instituição estiver. Uma mulher de palavra e que cumpre com os seus compromissos”, aponta.



TRABALHO POR DOURADOS



Dourados é uma das cidades nas quais Rose possui milhões em emendas destinadas, demonstrando a valorização que ela, em seu trabalho como deputada federal, dá ao município. A maioria das ações são relacionadas à saúde e educação.



Entre recursos pagos ou que já foram compromissados, somam-se praticamente R$ 7 milhões. Incluem-se aí verba para custeio de serviços de média e alta complexidade hospitalar na cidade e custeio de serviços de atenção básica, além de R$ 500 mil para a compra de duas ambulâncias e R$ 120 mil para aquisição de três respiradores.



A lista de benefícios prossegue ainda com R$ 3,8 milhões em emendas para a construção de dois centros de educação infantil, um na aldeia Jaguapiru e outro na Bororó, R$ 250 mil para a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e mais R$ 800 mil para erguer ali a segunda unidade da Casa da Mulher Brasileira em Mato Grosso do Sul.



AGENDA DA SEMANA



Rose Modesto continua sua caminhada ao governo neste fim de semana e no início da próxima semana em Campo Grande. Já na segunda-feira (15) pela manhã, Rose irá participar de uma sabatina coletiva com na rádio Capital FM. O evento será realizado ao vivo e retransmitido para as rádios do Grupo Capital de Comunicação, presentes em cidades como Miranda, Jardim e Sidrolândia.

Na quarta-feira (17), também logo cedo, Rose volta a ser entrevistada ao vivo, mas pela rádio Morena FM, em conjunto com o site Primeira Página. As demais agendas ainda estão sob confirmação.