Rota de eventos esportivos, Parque dos Poderes recebe maratona neste domingo

Querido dos eventos esportivos, o Parque dos Poderes recebe neste domingo (2) mais uma prova de corrida de rua. A reserva ecológica vai ser rota da 2ª edição da Maratona de Campo Grande, que terá provas com percursos de 42 km (maratona), 21 km (meia maratona) e 7 km.

A largada está agendada para às 6h de domingo, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entretanto, o evento esportivo terá extensa programação, com atividades culturais, esportivas e comerciais abertas a toda a população já a partir de sexta-feira (30). Estão confirmados shows do cantor Guga Borba, na sexta; da banda Muchileiros, no sábado; e do grupo Sampri, no domingo. O calendário de atividades completo pode ser conferido através deste link: https://maratonadecampogrande.com.br/programacao/.

Tradicionalmente, a Prefeitura do Parque dos Poderes, ligada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), é parceira dos eventos esportivos. Para atender a Maratona de Campo Grande, um ponto de apoio em frente à prefeitura terá disponíveis dois banheiros químicos e um freezer com água para os atletas. Além disso, um container será instalado no local para dar suporte à organização da corrida.

“Vamos aproveitar a beleza que o espaço nos oferece”, diz o prefeito do Parque dos Poderes, Manoel Rodrigues Sobrinho, responsável por organizar a agenda de atividades esportivas e de lazer do local. Ele destaca que o Parque está disponível para toda a sociedade e a reserva para atividades esportivas e de lazer deve ser solicitada por meio de ofício enviado à Seilog. “Para facilitar a agenda de eventos”, explica.

Segundo a organização, mais de duas mil pessoas se inscreveram em todas as modalidades da prova e a expectativa é de que cerca de sete mil pessoas circulem pelo evento nos três dias.

Mais informações sobre a prova podem ser obtidas pelo site https://maratonadecampogrande.com.br/.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Valter Patrial