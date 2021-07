Ladrão aponta arma e tenta beijar vítima na noite de terça-feira (27) no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande (MS). O jovem de 28 anos disse na Delegacia de Polícia que estava em frente de sua casa quando o larápio se aproximou e deu boa noite. Ao responder teve uma arma apontada para a sua cintura. O criminoso mandou que ele o seguisse até próximo de uma chácara onde o bandido tentou beijá-lo no rosto dizendo que ele bonito. Em seguida roubou seu celular e o cartão de crédito e mandou que ele andasse em linha reta senão iria atirar. Depois o ladrão fugiu. De acordo com o rapaz o criminoso era magro, moreno e aparentava ter 1,75 de altura. O caso segue em investigação.