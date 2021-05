Assalto a dois estabelecimentos comerciais na tarde de terça-feira (25) terminou com dois bandidos presos e um ferido a bala no Amambaí em Campo Grande (MS). De acordo com testemunhas o trio assaltou um ferro-velho que fica na esquina da Rua Santa Adélia com a Engenheiro Roberto Mange. E depois assaltou clientes de uma barbearia na esquina com a Avenida Bandeirantes. Do ferro-velho eles levaram carteira e celular e da barbearia celulares e dinheiro. Do trio dois portavam arma de fogo. Quando fugiam pela rua Engenheiro Roberto Mange os suspeitos se deparam com a viatura do Choque. O rapaz que estava na frente teria apontado a arma para os policiais, que revidaram e atiraram. Ele foi atingido e socorrido em seguida, levado para a Santa Casa. Os outros dois não resistiram a prisão e foram presos. Eles tentaram dispensar os objetos roubados dentro de uma casa. Mas os pertences subtraídos foram recuperados.