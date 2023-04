Roupa “blindada” com Kevlar será vendida para civis no Brasil

Já pensou em ter uma roupa casual à prova de balas, como uma camiseta ou mesmo uma calça com aspecto “normal”, com uma proteção próxima daquela aplicada em carros? No Brasil, o acesso a esse tipo de produtos deve ser uma realidade ainda esse ano. A tecnologia é desenvolvida pela empresa norte-americana DuPont, responsável pela fabricação da fibra de blindagem Kevlar, e está apenas aguardando a aprovação para ser comercializada.

As roupas para civis com proteção balística são produzidas com a tecnologia CoreMatrix, que foi criada a partir do Kevlar, e já é usada por forças militares e policiais. Só que, por ser mais leve e ainda mais versátil que a tecnologia dos tradicionais coletes à prova de balas, a ideia é ampliar o uso, aplicando-a em roupas mais próximas do normal, e usuais, como camisetas.

A intenção da DuPont é fornecer essa tecnologia para revolucionar e criar um novo nicho no mercado de segurança, e para isso, já intenciona desenvolver parcerias estilo callab para que marcas conhecidas desenvolvam peças de roupa com o material. A DuPont também anunciou uma tecnologia em tecidos que impede que a roupa pegue fogo, e ambas aguardam os resultados da análise do Exército Brasilero para iniciarem as vendas.

“A combinação de proteção contra ampla gama de ameaças com durabilidade, ergonomia, destreza e mobilidade permitirá a construção de roupas discretas, confortáveis e mesmo elegantes, para uso em diferentes situações de perigo do cotidiano”, resume Marcelo Fonseca, líder do segmento de Defesa da DuPont para a América Latina, sobre a nova classe de produtos desenvolvidos pela empresa.