O relógio, as luminárias, os bancos, as calçadas mais largas. Cada detalhe da Rua 14 de Julho requalificada através do Programa Reviva Campo Grande está agora representado em um dos jogos mais populares entre a garotada, o Minecraft. Os alunos do curso de Aprendizagem Comercial de Qualificação em Serviços de Vendas, do Senac, desenvolveram um projeto sobre “A importância da modernização e revitalização do comércio”, tomando como estudo de caso o Reviva Campo Grande.

Depois de mais de um mês de trabalho em equipe, observações e visitas no local, a turma apresentou um vídeo que inclui a 14 e suas lojas, inclusive o interior de algumas delas. “Essa atividade teve como objetivo compreender as novas dinâmicas e vivências do comércio, diante das mudanças dos hábitos e experiências de compra, levando em consideração a importância da revitalização destes centros comerciais” afirma a professora Aline Tostes Palma Barbosa que, junto com o professor Juliano Zelinka, desenvolveu o projeto com os estudantes.

A turma estudou a fundo o Programa Reviva Campo Grande para entender as intervenções e obras que foram feitas com o objetivo de promover a dinamização da economia e qualificação dos espaços públicos da Região Central.

“Ao participarem dessa atividade, os alunos utilizaram pesquisas, metodologias ativas, plataformas e equipamentos. No primeiro momento eles fizeram uma pesquisa documental para entender o projeto. Depois, através da plataforma Seppo, executaram uma visita guiada até a 14 de Julho. Após essa visita, eles fizeram uma análise comparativa através da utilização dos óculos de realidade virtual com o programa Google Earth e, por fim, projetaram a Rua 14 de Julho no jogo Minecraft Education”, explica Aline.

A aluna Letícia Malaquias, 17 anos, conta que o projeto é expandir para outras ruas, quem sabe construir Campo Grande no Minecraft. “A gente quis começar pela 14 que é uma das ruas principais da cidade, onde tem muitos pontos de venda e que foi revitalizada através do Reviva. Na sala de aula Microsoft, com óculos virtuais, “andamos” pela 14 antiga com o Google Maps e, logo, depois, “andamos” pelo centro usando outro aplicativo onde respondemos questionários sobre o movimento na via, quantos clientes entravam, quantos saíam com sacolas, o valor dos produtos nas lojas, observamos tudo isso com as plataformas que o Senac proporcionou”, diz.

Os resultados deste trabalho foram apresentados em um encontro que incluiu a diretora adjunta da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe) Ana Virgínia Knauer, que explanou sobre o Reviva e evidenciou a importância da requalificação da via. “Com as mudanças, o centro ganhou mais vida, trouxe mais dinamismo econômico, evidenciou que temos que valorizar nosso patrimônio”, avalia.