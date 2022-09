Os trabalhos de recapeamento das ruas da área central de Campo Grande estarão concentrados neste sábado (10), na Rua Antônio Maria Coelho, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. Por conta dessa intervenção, o trecho ficará totalmente fechado e a previsão é liberar no mesmo dia.

O recapeamento segue na segunda-feira (12), quando será executado o recapeamento na mesma via, desta vez entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio, com o fechamento total para a intervenção no local.

Também na segunda-feira, outro trecho que receberá a pavimentação será a Rua Pedro Celestino, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Maracaju, com interdição total. O cruzamento da Pedro Celestino com a Antônio Maria Coelho ficará totalmente fechado. Mesma previsão de liberação, ou seja, ao término do dia.

Reviva Campo Grande

A revitalização do microcentro engloba 21 quilômetros de via, envolvendo o quadrilátero que vai da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio, com algumas extensões, como a Dom Aquino, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco, até a antiga rodoviária.

O projeto de arquitetura prevê calçadas padronizadas, recapeamento asfáltico, mobiliário urbano, coleta seletiva de lixo, sistema de videomonitoramento, conexão wi-fi gratuita, iluminação com lâmpadas de LED, semaforização inteligente para segurança de pedestres e motoristas. Além disso, quem passar pela região sentirá o conforto térmico trazido pela arborização e paisagismo planejado.