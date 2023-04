Ruas ‘intransitáveis’ precisam de reparos urgentes no Estrela Park e Cristo Redentor, diz Betinho

O vereador Betinho (Republicanos) cobrou o Executivo quanto aos serviços de patrolamento e encascalhamento nos bairros Estrela Park e Cristo Redentor. Durante a sessão desta quinta-feira (27) na Câmara Municipal de Campo Grande, o parlamentar disse que há mais de 20 dias encaminhou ofício à Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos) a pedido de moradores.

As principais reivindicações são quanto a melhorias nas vias que estão intransitáveis, principalmente nos períodos de chuva.

“Estivemos fiscalizando o local a pedido dos moradores e constatamos que as condições de tráfego são ruins, principalmente na Avenida João Garcia de Carvalho Filho, que cruza estes dois bairros”, disse.

O parlamentar explicou que levou os problemas ao conhecimento do Poder Executivo, mas foi informado que as chuvas têm atrapalhado. “As informações que temos são de que o tempo precisa melhorar para que os serviços sejam Executados. Vamos continuar acompanhando o processo e cobrar o Executivo sempre que necessário”, pontuou.

Ainda durante a sessão, Betinho apresentou indicações solicitando reparo de boca de lobo na Rua Estrela do Norte, no bairro Carandá Bosque, e patrolamento e encascalhamento na Rua Ferreira Viana, no Jardim Noroeste. Estas indicações são colhidas pela equipe externa junto aos moradores e depois formalizadas às secretarias pertinentes.