Ryan Reynolds quer contar com Bale em time da quarta divisão inglesa

Um dos grandes astros do futebol mundial na última década, Gareth Bale recebeu uma proposta pública para deixar a aposentadoria de lado e disputar a próxima edição da quarta divisão do futebol britânico. Donos do Wrexham, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney convidaram o ex-jogador de 33 anos para atuar no clube.

A história começou quando o ex-atacante do Real Madrid gravou um curto vídeo parabenizando McElhenney pelo acesso conquistado pela equipe galesa.

Prontamente, o ator brincou que passaria quatro horas de uma partida de golfe tentando conversar Bale a desistir da aposentadoria para defender o Wrexham. Intérprete do Deadpool, da Marvel, Reynolds entrou na brincadeira e endossou a proposta.

I will shave a professional-grade golf course into Rob’s back if you’ll give Wrexham a season. ⛳️ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 26, 2023

O ex-jogador, de talento e força física reconhecidos, era alvo de críticas por deixar o futebol de lado em alguns momentos, priorizando outras atividades, entre elas o golfe.

Sucesso do Wrexham

Clube tradicional de uma pequena cidade do País de Gales, o Wrexham ganhou notoriedade internacional depois que os astros decidiram comprar a equipe. Na segunda temporada sob o comando dos atores, a equipe conseguiu deixar a 5ª divisão após 15 anos consecutivos e está de volta à 4ª divisão do futebol britânico.

Uma série que conta os bastidores da equipe faz sucesso e mostra a paixão dos torcedores pelo time, que esteve perto da falência.