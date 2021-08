O Padre Joshephat Kasambula (68) da Diocese de Kiyinda-Mityana, Uganda foi assassinado a sangue frio no final da tarde da última quarta-feira (18) por um dependente químico. O crime ocorreu quando o clérigo foi supervisionar os trabalhos e um terreno quando se deparou com o indivíduo usuário de drogas. Ao perguntar quem o havia autorizado para entrar no local foi atingido nas costas por um objeto contundente, morrendo na hora. De acordo com algumas testemunhas o criminoso é um velho conhecido na região pelo uso de drogas e no momento do homicídio estava sob efeito de entorpecentes. Joshephat Kasambula serviu na Diocese de Kiyinda-Mityana como pároco de Lwamata. A polícia continua a busca pelo assassino que se encontra foragido.