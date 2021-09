A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou edital, nesta quarta-feira (8), com a classificação e a convocação dos aprovados em seleção para enfermeiros do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). A seleção ofereceu 40 vagas com salário de R$ 1.965,52 com adicional de função de 73,60%.

Os 40 primeiros colocados foram convocados para comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no HRMS. O Hospital Regional fica localizado na avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande. Os candidatos devem se apresentar na quinta-feira (9), das 7h30 às 11h e das 13h às 16h.

O período de contratação será de até 12 meses, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo.

Confira a lista de convocados no Diário Oficial do Estado, a partir da página 217.