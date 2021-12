A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (30.12), a convocação dos candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência para a Avaliação Presencial do Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/FDT/2021. O certame visa a formação de cadastro reserva de profissionais para a função de docente temporário na Rede Estadual de Ensino.

A Avaliação Presencial, será realizada no município de Campo Grande, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2022, nos períodos matutino (abertura dos portões às 7 horas e 30 minutos horas e fechamento às 8 horas) e vespertino (abertura dos portões às 13 horas e 30 minutos horas e fechamento às 14 horas), de acordo com as datas, os turnos e horários designados no anexo único do Edital, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Complexo Multiuso I, localizada na Avenida Costa e Silva, sem número.

Os candidatos autodeclarados pessoas com deficiência serão submetidos à Avaliação Presencial, realizada pela Equipe Multiprofissional, a qual avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato.

O nome do candidato convocados, número de inscrição, data, local, horários, documentações e informações sobre a avaliação estão disponíveis na edição nº 10.720 do Diário Oficial do Estado (DOE), páginas 88 a 91.