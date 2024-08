SAD foca em inovação e eficiência com projeto de mapeamento de fluxos e processos em gestão de pessoas

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) deu início, nesta segunda-feira (19), ao Projeto de Mapeamento de Fluxos e Processos em Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento de sensibilização e introdução ao tema reuniu gestores e servidores de 34 órgãos estaduais, no auditório Germano Barros de Souza do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, para apresentar os objetivos e a importância dessa iniciativa que vai transformar as práticas de gestão de pessoas no Estado.

O encontro contou com a presença do Secretário-adjunto de Estado de Administração, Roberto Gurgel, que destacou o caráter estratégico do projeto, alinhado às diretrizes do Programa de Gestão de Pessoas para o Futuro, uma das principais entregas da SAD no Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado.

“Esse projeto é uma ação inovadora que reforça nossa missão de promover uma gestão pública eficiente e centrada em resultados. Estamos construindo um novo modelo de governança que impacta transversalmente todos os órgãos do estado e que é uma prioridade dentro do plano de gestão do governador Eduardo Riedel, lembrando sempre que todo o serviço público é feito por pessoas”, afirmou Gurgel.

A superintendente em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SAD, Lea Maria Ribeiro reforçou a importância do projeto de mapeamento de fluxos e processos para a Administração Pública, um vez que a ação é uma entrega do Contrato de Gestão da SAD na área de Gestão de Pessoas, que envolve, de maneira transversal, todos os órgãos do Governo do Estado.

“Nosso objetivo é orientar e disseminar o conhecimento sobre a Gestão por Processos, detalhando os principais conceitos, etapas, atividades e produtos gerados, além de promover a transformação organizacional, através da otimização dos procedimentos e métodos utilizados. Para que consigamos alcançar nossos objetivos de compreender e melhorar nossos processos em Gestão de Pessoas, contamos com a participação efetiva de todos durante as nossas oficinas”, explica Lea.

Durante o evento, os participantes foram introduzidos aos conceitos e metodologias que serão aplicados ao longo das oficinas de mapeamento de fluxos e processos, que ocorrerão nos próximos meses. A Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Suged), responsável pela condução do projeto, apresentou as metas e o cronograma de trabalho. Ao todo, serão mapeados 60 processos em gestão de pessoas até 2025, sendo que 16 serão concluídos até dezembro de 2024.

Lea Ribeiro enfatizou o impacto dessa ação para a modernização da administração pública estadual: “Estamos promovendo uma mudança significativa na forma como os processos são geridos. O mapeamento é uma ferramenta que visa não apenas organizar o fluxo de trabalho, mas também criar um ambiente de maior clareza, agilidade e eficiência na tomada de decisões”.

O projeto de mapeamento de processos, além de atender uma demanda estratégica do governo estadual, também é uma resposta à necessidade de otimizar o serviço público, garantindo que os fluxos de trabalho estejam alinhados com as melhores práticas e que os servidores possam atuar de maneira mais eficaz e integrada.

A partir desta sensibilização, os órgãos participantes iniciarão as oficinas práticas, que visam capacitar os gestores e suas equipes para a aplicação das técnicas de mapeamento e análise de processos. A expectativa é que essa iniciativa gere impactos positivos em áreas críticas da gestão pública, proporcionando um serviço de qualidade para toda a população de Mato Grosso do Sul.

Próximos Passos

Nos próximos meses, os órgãos envolvidos participarão de encontros presenciais para mapear os fluxos e processos de cada órgão em 16 temáticas. As primeiras oficinas acontecem entre os dias 20 e 22 e 27 e 29 de agosto, na Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov MS).

Com o apoio constante da SAD, o Governo do Estado segue comprometido em investir na qualificação e na valorização dos servidores, sempre com foco em oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado à população.

Sobre o Programa de Gestão de Pessoas para o Futuro

O Programa de Gestão de Pessoas para o Futuro, conduzido pela SAD em parceria com a Escolagov, é uma das principais estratégias do governo para a modernização da administração pública. Através de ações como a capacitação contínua dos servidores e o mapeamento de processos, o programa visa preparar o estado para os desafios futuros, promovendo um ambiente de trabalho saudável, eficiente e alinhado às demandas contemporâneas.