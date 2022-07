A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou aviso de leilão para alienação por venda de bens móveis, com valor comercial, classificados como inservíveis para a Administração Pública Estadual.

Os bens relacionados no edital só poderão ser arrematados na modalidade eletrônica. Os lances poderão ser oferecidos a partir do dia 27 de julho, sendo que o leilão on-line se estenderá até o dia da abertura da sessão pública do leilão.

A abertura da sessão será realizada no dia 09 de agosto de 2022, às 14h (horário local de Mato Grosso do Sul), no site www.vipleiloes.com.br.

Ao todo, são 15 lotes com mobiliários diversos como computadores, cadeiras, armários, entre outros.

Os bens estão depositados e poderão ser vistoriados pelos interessados a partir do dia 26 de julho a 08 de agosto, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, sendo proibida a visitação no dia do leilão.

O depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial está localizado na Rua Alexandre Fleming, nº 1673 – Vila Bandeirantes. O horário para visitação exclusivamente visual será das 8h às 11h e 13h30 às 16h.

Para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, acesse gratuitamente o site www.compras.ms.gov.br