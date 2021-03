A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou aviso de leilão para alienação por venda de bens móveis, com valor comercial, classificados como inservíveis para a Administração Pública Estadual. Os bens relacionados no Edital só poderão ser arrematados na modalidade eletrônica. Os lances poderão ser oferecidos a partir do dia 25 de março de 2021, sendo que o leilão on-line se estenderá até o dia da abertura da sessão pública do leilão.

A abertura da sessão será realizada no dia 13 de abril de 2021, às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), no site da Casa de Leilões, empresa organizadora do certame: www.casadeleiloes.com.br. Ao todo, são 25 lotes avaliados inicialmente em R$ 16.780,00. O lote com maior avaliação é referente ao número 18, que possui um minibuggy e uma sucata de minibuggy no valor de R$ 1.300. Os minibuggy eram usados no projeto Detranzinho.

Os lotes de menor avaliação são o 7 e 11, com o valor de R$ 50 cada, contendo bens diversos como: armário em melamínico, mesa MDF, balcões, arquivos em madeira, escrivaninha e diversas sucatas. Os bens constantes estão depositados e poderão ser vistoriados pelos interessados a partir do dia 26 de março, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, sendo proibida a visitação no dia do leilão.

O depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial está localizado na Rua Alexandre Fleming, nº 1673 – Vila Bandeirantes. O horário para visitação exclusivamente visual será das 08h às 11h e das 13h30 às 16h. Para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, acesse gratuitamente o site www.compras.ms.gov.br.