No dia 12 de janeiro de 2021, às 14h (horário de MS), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) realizará leilão eletrônico de 144 lotes de veículos e sucatas de veículos com valor comercial e com possibilidade de reutilização de suas peças ou conjunto de peças.

O aviso de leilão foi publicado nesta segunda-feira (07) no Diário Oficial do Estado, entretanto os lances poderão ser oferecidos a partir do dia 23 de dezembro de 2020 no site da leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br.

São 144 lotes, sendo 87 carros, 56 motos e um lote com quatro sucatas. O lote com a menor avaliação é o número 51, correspondente a uma Yamaha/TDM 225 no valor de R$ 500,00. Já o melhor avaliado é o lote 77 da GM/S10 2.8 D no valor de R$ 6.000,00.

Os bens estão depositados e poderão ser visitados pelos interessados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, sendo proibida a visitação no dia do leilão.

O local para visitação é no Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/Supat/SAD, que está localizado na Rua Paracatu, s/n, esquina com a Rua Jaboatão no Bairro Silvia Regina. O horário para a visitação será das 08h às 11h e das 13h30 às 16h.

Para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, os participantes devem acessar o site da Central de Compras, menu “Editais de Licitação”, arquivo edital 0002/2020 – Realização de licitação na modalidade leilão para alienação por venda de veículos e sucata de veículos.