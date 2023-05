Safra de bergamota sera aberta em 3 de junho

A propriedade do produtor Neimar Gossler, da localidade de Campestre Santa Terezinha, será o local da 12ª Abertura Festiva da Safra da Bergamota de São Sebastião do Caí, evento que ocorre no dia 3 de junho (sábado), a partir das 10h30. Organizada pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Emater/RS-Ascar, Secretaria de Agricultura e Associação de Citricultores de São Sebastião do Caí, a atividade tem o objetivo de valorizar a citricultura, que tem crescido no município com investimentos em novos pomares, em políticas públicas e em outras ações, com o apoio permanente do serviço de Extensão Rural.

Na ocasião, a equipe da Emater/RS-Ascar também divulgará um vídeo com dados e informações sobre o Censo da Citricultura, trabalho amplo que mobilizou lideranças, extensionistas e agricultores locais na intenção de gerar informações a partir de visitas e aplicações de questionários com as famílias rurais produtoras de laranjas, bergamotas e limões.

“Esse levantamento é uma espécie de radiografia que norteará ações futuras e mesmo a construção de programas que possam auxiliar os citricultores em suas atividades”, salientou a extensionista da Emater/RS-Ascar Kátia Huber.