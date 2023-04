Safra de grãos na Bahia deve crescer 11,2%, segundo Conab

O sétimo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado na última semana, mostra que o recorde na produção de grãos na Bahia deve ser batido novamente. O estado deve colher 13,439 milhões de toneladas de grãos no ciclo 2022/2023, um acréscimo de 11,2% em relação à última temporada.

A previsão para a Bahia segue a tendência do cenário nacional, que mostra crescimento geral para a produção.

Ao todo são 3,754 milhões de hectares voltados para a produção de soja, sorgo, trigo, arroz, caroço de algodão, amendoim, feijão e outros grãos na Bahia.

A produção da soja também registrou aumento no boletim da Conab, com previsão de 7,911 milhões de toneladas no estado. O número representa 8,6% a mais do que o colhido na última safra.

Colheita em andamento na Bahia

No oeste da Bahia, a colheita da soja, carro-chefe do estado, já passa de 70% da área total, de acordo com o mais recente Boletim da Safra divulgado pelo Conselho Técnico da Associação dos Agricultores e Irrigantes do estado.

A região, que detém a maior parte das lavouras baianas, não registrou perdas ou prejuízos nesta safra e deve colher, em média, 67 sacas por hectare plantado.