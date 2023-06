Safra de trigo na região de Campo Mourão (PR) é excelente até o momento

As condições para o desenvolvimento da safra de trigo são consideradas excelentes nos municípios que compõem o núcleo regional de Campo Mourão do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Paraná. O plantio já foi finalizado e o clima é favorável.

Em entrevista exclusiva à Agência SAFRAS, o técnico agrícola Paulo Borges disse que 100% das lavouras estão em boas condições. As chuvas que atingiram a região na semana passada foram benéficas, uma vez que as áreas estavam precisando de umidade. O clima frio também é positivo ao desenvolvimento.

Para os próximos dias, a previsão é de sol e tempo firme, o que deve permitir um desenvolvimento normal. Com as baixas temperaturas, há pouca evaporação, então o solo consegue conservar a umidade.

As lavouras se dividem entre as fases de germinação (2%), desenvolvimento vegetativo (89%), floração (8%) e frutificação (1%).

A produtividade é estimada em 2,975 toneladas por hectare. A maior preocupação é com a possibilidade de chuvas na época da colheita.