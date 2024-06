Sai a 1ª pesquisa registrada de Ponta Porã Eduardo Campos lidera disparado com 65%

Na primeira pesquisa registrada da atual pré-campanha eleitoral, realizada e divulgada pelo Instituto Ranking sobre as eleições para municipais em Ponta Porã, o prefeito Eduardo Campos aparece isolado na liderança com 65% das intenções de voto na avaliação estimulada, seguido de longe por Álvaro Soares (11%) e Edinho Quintana (3,6%).

Eduardo Campos obtém 35% das intenções de voto na pesquisa espontânea e mantem grande distância dos dois adversários que têm 5% e 3%, respectivamente Álvaro e Edinho. O atual prefeito de Ponta Porã também apresenta a menor taxa de rejeição (7%), enquanto Álvaro tem 10,4% e Edinho chega a 15,2%

O Ranking também avaliou o desempenho da administração municipal e mostrou que 60% dos entrevistados consideram a gestão de Campos ótima ou boa. Para 23% a administração é regular e 12% consideram ruim/péssima.



O governador Eduardo Riedel anda parelho com o prefeito quando se trata de desempenho administrativo: 61% de ótimo/bom, 15% de regular e 14% de ruim/péssimo.



O presidente Lula não está bem avaliado em Ponta Porã. Sua gestão é ruim/péssima para 45% dos entrevistados, 21% a consideram regular e 30% avaliam como ótima/boa.



A pesquisa perguntou aos moradores quais são os principais problemas do município. As respostas foram: saúde (36,4%), segurança pública (18,6%), infraestrutura (16,2%), recapeamento de ruas (14,4%) e manutenção das estradas (12%).



A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, encomendada pelo site Diário MS News. Está registrada sob nº MS-00121/2024. A amostragem foi realizada com 1000 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 20 e 24/6/24. A margem de erro é de 3,10% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.



As ponderações em relação a gênero, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e religião, estão descritas no questionário refletindo exatamente a proporção do eleitorado consultado.