A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos, encerrando um longo reinado da história britânica. A Monarca morreu pacificamente, cercada de sua família no castelo de Balmoral, na Escócia.

O VELÓRIO

A cerimônia de despida será no Salão de Westminster em Londres por cerca de quatro dias permitindo que a população possa dar seu último adeus. O grande salão é a parte mais antiga do Palácio de Westminster, no coração do Governo Britânico. A Guarda de Soldados que serve a Casa Real farão a honra e a escolta durante a cerimônia fúnebre. O caixão será envolto pelo Estandarte Real e, uma vez no Salão de Westminster, terá em cima a Coroa do Estado Imperial, o orbe e o cetro. Uma pequena cerimônia será realizada e depois, o público terá permissão para entrar.

FUNERAL

O funeral da rainha deverá acontecer na Abadia de Westminster em menos de duas semanas. O dia exato não foi confirmado pelo Palácio de Buckingham.

Chefes de Estado de todo o mundo se juntarão a membros da família real para celebrar a vida e os feitos da rainha. Políticos de alto escalão e ex-primeiros-ministros do Reino Unido estarão lá.