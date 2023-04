Saiba identificar e receber com segurança os técnicos da Conab que realizam cadastro de armazéns

Por meio de um projeto-piloto, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou, neste mês, um sistema disponível on-line para consulta dos agentes que realizam os registros de cadastro e atualização de armazéns e outros serviços.

O processo ocorre da seguinte forma: ao receber um funcionário da Conab, este deverá informar sua matrícula, assim o proprietário da unidade poderá digitar a matrícula e conferir o nome e a foto do agente. Essa alternativa permite agilidade no reconhecimento e facilita o acesso dos técnicos, garantindo mais segurança para todos os envolvidos.

No caso dos armazéns, sempre que alguém solicita o cadastro de sua unidade, recebe um e-mail com um número de protocolo, mas no documento não consta a data do atendimento. Por isso, é necessário checar a identidade do funcionário para concluir seu registro no Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm), desenvolvido pela Conab. O Sicarm garante mais visibilidade aos armazenadores, uma vez que permite a consulta por diversas opções de dados, incluindo pela localização geográfica, acessando o município de seu endereço, ou com base em suas coordenadas geográficas.

Com o objetivo de tornar a consulta e identificação dos funcionários ainda mais fácil por parte do público externo, a Conab disponibiliza um banner para acesso rápido ao sistema na página inicial do portal www.conab.gov.br.