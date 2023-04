Saiba o que funciona neste feriado de Tiradentes em Campo Grande

O feriado de Tiradentes será na sexta-feira e sempre surge a dúvida do que abre e o que fecha na data. Além disso, quinta-feira não terá ponto facultativo nas repartições públicas. Então, o Contribuinte separou o que abre e fecha neste feriadão.

Supermercados

A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) informou que as unidades têm liberdade de funcionar normalmente.

Ônibus

O feriado será apenas na sexta-feira, portanto, o funcionamento do transporte público será com itinerário normal. O cronograma e horários podem ser consultados no site do Consórcio Guaicurus.

Shoppings

O Shopping Norte e Sul Plaza abre e fecha as portas em horário normal, das 10h às 22h, com funcionamento das lojas e quiosques. Também funciona normalmente, das 10h às 22h, o Shopping Campo Grande.

Já o Pátio Central Shopping funciona em horário comercial normalmente, seguindo o horário de funcionamento da região central.

Comércio

Lojistas e o comércio em geral abrem as portas normalmente, conforme o horário de funcionamento de cada estabelecimento. No Centro, as lojas abrem a partir das 9h.

Delegacias

As delegacias de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul funcionam normalmente nesta quinta. Na sexta, somente as plantonistas como Depac Centro, Cepol e Deam (Delegacia da Mulher).

Unidades de saúde

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o atendimento em todas as unidades de saúde funcionam normalmente, inclusive, em contínua campanha de vacinação contra a covid-19 e influenza.

Repartições públicas

As secretarias e repartições públicas, tanto municipal e estadual, funcionam normalmente nesta quinta em horário de expediente comercial. Na sexta, não abrem, com exceção de serviços de urgência, emergência e considerados essenciais como coleta de lixo.

Judiciário

TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) também terá expediente normalizado na quinta e folga na sexta-feira.

Bancos

Como quinta-feira é dia útil, agências funcionam das 9h às 16h. Aplicativos e sites continuam ativos para transferências e serviços. Porém, as agências estarão de portas fechadas na sexta-feira.

Correios

Agências dos Correios funcionam das 8h às 17h na quinta-feira. Na sexta, haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Nestes dias, também serão realizadas atividades de entrega.

Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site