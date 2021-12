Já está disponível no site do Procon/MS o ranking das empresas que mais receberam reclamações em 2021, e essa lista pode auxiliar o consumidor sul-mato-grossense que irá as compras de final de ano. O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, destaca que o órgão cumpre a sua função de proteger as relações de consumo, e que o consumidor está mais confiante no trabalho realizado. O levantamento também registrou 21.750 atendimentos ao público, aumento de 15% comparado ao ano anterior.