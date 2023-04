Saiba quem é Bruno Brasil, a única pessoa que visita Daniel Alves na prisão

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro, acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos. Desde que foi detido na Espanha, o atleta não recebeu visitas de nenhum familiar, somente de um amigo que estava presente na casa noturna Sutton, na data em que o ex-jogador do Barcelona teria agredido a mulher sexualmente.

Segundo informações do jornal espanhol As, o chef de cozinha Bruno Brasil é a única pessoa que realiza visitas semanais a Daniel. Melhor amigo do jogador, Bruno esteve presente durante a única visita da ex-mulher dele, Joana Sanz, que passou menos de uma hora no presídio Brians 2 para comunicar o fim do casamento.

Quem é Bruno Brasil?

Chef de cozinha e nutricionista, Bruno tem mais de 69 mil seguidores no Instagram, onde aparece ao lado do ex-jogador do Barcelona em algumas publicações. Ele esteve com Daniel Alves em jatinhos, restaurantes de luxo e viagens pelo mundo.

Natural do Recife, em Pernambuco, Bruno se diz apaixonado pela cidade. Através do perfil no Instagram, ele se apresenta como padrinho do projeto social “Pequenos Guerreiros, Grandes Heróis”, que ensina jiu-jitsu para crianças no Jardim Paulista Baixo, em Pernambuco.

Bruno estava acompanhando o jogador da Seleção Brasileira em 30 de dezembro, quando o crime sexual teria ocorrido. Segundo a imprensa espanhola, ele prestou depoimento no início de fevereiro e teria mandado mensagens para a prima da vítima dizendo “estar à disposição para encontrar bons amigos”.