Saiu o teaser! Sucesso mundial, Rebelde foi confirmada novamente na grade do SBT

A novela Rebelde, sucesso mundial dos anos 2000, retorna para a grade do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). A primeira versão foi exibida no Brasil de 2004 a 2006 e este ano os fãs podem esperar não só a reprise como o retorno da banda com shows. E para dar mais um gostinho, saiu o primeiro teaser nessa segunda-feira (8).

Produzida pela Televisa, o ‘Rbd’, como foi apelidada, é uma trama que aborda os relacionamentos e conflitos que acontecem no colégio Elite Way School. São ao todo 400 capítulos. Mas, calma, ainda não foi divulgada a data de estreia e nem o horário na telinha.

Já os shows possuem data e local no Brasil, confira: