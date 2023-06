Sakata desenvolve porta-enxertos que elevam a produtividade de hortaliças em até 30%

A Sakata está na vanguarda do uso de porta-enxertos na horticultura brasileira. Ela é a responsável por desenvolver uma linha exclusiva e pioneira de produtos voltados para enxertia no mercado nacional, com diversas opções de porta-enxertos para as culturas de tomate, pimentão e pepino.

Os materiais podem proporcionar um ganho de produtividade de até 30% para os produtores de hortaliças, um dos principais benefícios buscados no campo. Além disso, estas variedades de porta-enxertos também agregam mais segurança ao cultivo, devido ao pacote de resistências que possuem, viabilizando, assim, uma colheita de altíssima qualidade. A linha inovadora de porta-enxertos da Sakata será apresentada durante a 28ª edição da Hortitec, a maior feira de horticultura da América do Sul, que ocorrerá de 21 a 23 de junho, em Holambra (SP).

No evento, os visitantes poderão conferir uma área exclusiva dedicada a essas inovações no estande da empresa, onde poderão obter informações técnicas de cultivo, além de saber mais sobre os diferenciais de cada um dos produtos e visualizar o excelente resultado que eles proporcionam, por meio de um comparativo de plantas com e sem porta-enxerto.

PORTA-ENXERTOS DA SAKATA

A Sakata apresentará ao público presente na feira os porta-enxertos: Robusto (tomate), Contrattack (tomate), AF8253 (pimentão) e Absoluto (pepino). Todos eles apresentam diferenciais importantes e específicos para cada tipo de cultura e suas demandas produtivas.

Para o cultivo de tomate, o porta-enxerto Contrattack se destaca no segmento por sua excelente resistência à Ralstonia, uma das principais doenças que afetam a cultura. Além disso, promove um vigor vegetativo aprimorado, aumento no calibre dos frutos e maior longevidade na colheita. Já o porta-enxerto Robusto é um material de vigor, proporcionando maior pegamento e aumento no calibre dos frutos, além de prolongamento do período de colheita.

Para a cultura do pimentão, a Sakata oferece o porta-enxerto AF8253, que é líder de mercado. Com um sistema radicular vigoroso e um pacote de resistências considerado o mais potente do segmento, a variedade proporciona segurança no cultivo em áreas infestadas por nematoides, canela-preta e Ralstonia.

Na cultura de pepino, o destaque é o porta-enxerto Absoluto, que prolonga a vida útil da planta, gerando aumento na produtividade e qualidade dos frutos, com um aspecto mais brilhante, além de proporcionar mais segurança na produção.

Enxertia no Brasil: 80% de aumento apenas em 2022

O crescimento registrado no segmento de porta-enxertos no país é impressionante. A prática de enxertia registrou um aumento de 80%, somente no ano de 2022. Uma tendência que segue em ritmo acelerado, impulsionada principalmente pelo aumento na produtividade, que resulta também em melhora expressiva da rentabilidade. A alta qualidade dos frutos e a segurança no plantio também são pontos cruciais que têm incentivado viveiristas e horticultores a utilizarem os porta-enxertos na produção.

A técnica da enxertia é empregada no mundo todo, mas está amplamente difundida principalmente nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Os benefícios do uso de porta-enxertos são muitos e proporcionam ganhos a toda a cadeia produtiva: as empresas de sementes e revendas utilizam duas sementes no processo produtivo; os viveiristas obtêm mais valor agregado com mudas enxertadas; os produtores conquistam maior produtividade, mesmo em condições adversas; os comercializadores vendem frutos de grande aceitação no mercado; e os consumidores finais desfrutam de hortaliças de alta qualidade.