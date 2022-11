Salário dos brasileiros cresce em todas as regiões no 3º trimestre. De acordo com o IBGE o salário médio recebido pelos trabalhadores no Brasil foi de R$ 2.737 entre julho e setembro, valor acima do apurado no trimestre anterior (R$ 2.640) e no mesmo período do ano passado (R$ 2.670). Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, houve expansão do rendimento nas regiões Sul e Centro-Oeste, enquanto as demais regiões permaneceram estáveis, de acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

Com a evolução das remunerações, a massa de rendimento real habitual atingiu R$ 266,7 bilhões. Valor este que corresponde a um crescimento de 4,8% frente ao do trimestre anterior (R$ 254,5 bilhões) e 9,9% na comparação anual (R$ 242,7 bilhões). O Sudeste apresentou a maior massa de rendimento real ao longo da série histórica, com R$ 135,372 bilhões no terceiro trimestre. Em relaçao a comparação com os três meses anteriores e com o mesmo período do ano passado. Além de ser observada uma elevação estatisticamente significativa da massa de rendimento em todas as grandes regiões.