Os salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul estará disponível para saque no próximo sábado (30). A antecipação do pagamento foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja.

“O depósito será feito na sexta (29) e no sábado (30) já estará liberado para saque. Pagar os servidores em dia é uma de nossas prioridades”, destacou o governante.

Segundo a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha salarial do mês de julho possui 84,2 mil matrículas de servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas). O desembolso é de R$ R$ 518,9 milhões.