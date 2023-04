Sampaoli chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli desembarcou hoje no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O argentino se disse motivado em sua primeira declaração como treinador do Rubro-Negro.

Venho muito motivado. Sei muito bem da responsabilidade que a gente tem com esta camisa e espero que tudo saia bem. Jorge Sampaoli, às redes sociais do Flamengo

Sampaoli chegou a tempo de ver a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, hoje, contra o Coritiba, no Maracanã. Ele deve acompanhar a partidas das tribunas.

A tendência é que o primeiro jogo dele no comando do Rubro-Negro seja na quarta-feira, pela Copa Libertadores, diante do Ñublense-CHI, no mesmo Maracanã.

O Flamengo será o terceiro clube que Sampaoili comandará no Brasil . Após deixar a seleção da Argentina, depois da Copa de 2018, ele treinou o Santos, no ano seguinte, e o Atlético-MG, em 2020. Além disso, chegou a estar na mira do Palmeiras, antes da chegada de Abel Ferreira, e conversou em pelo menos três oportunidades com o próprio Flamengo.