Sampaoli lamenta chances em derrota do Flamengo para o Inter no Brasileiro

O Flamengo foi derrotado pelo Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com um gol sofrido no último minuto da partida. E o revés, para o técnico Jorge Sampaoli, o primeiro pelo clube, foi de certa forma injusto.

Segundo o argentino, o Fla criou o suficiente para deixar Porto Alegre com os três pontos.

“Se tivéssemos convertido as chances no segundo tempo, a gente estaria falando outra coisa. Eu penso que a contundência não está relacionada ao treinador. Está relacionada aos jogadores”, comentou o argentino.

Sampaoli acha que o Inter não buscava o segundo gol:

Eles (Internacional) estavam muito felizes com o empate. Em dois laterais, nos converteram dois gols. O Internacional creio que foi melhor nos primeiros minutos do segundo tempo, aí eu troquei alguns jogadores. Futebol é isso Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo

Sampaoli aproveitou para elogiar a postura de sua equipe, que fez apenas o segundo jogo sob seu comando. Segundo ele, os jogadores já começam a entender a sua forma de pensar.

“A ideia é que o time construa de baixo e trate de chegar no campo rival com mais posse de bola e com maiores possibilidades com a bola e que não jogue um jogo de ida e volta. É isso que venho falando com eles desde minha chegada”, disse.

Substituição de Pedro

Uma das coisas que mais chamou atenção, inclusive da torcida flamenguista nas redes sociais, foi a opção em tirar Pedro e colocar Marinho em campo, mantendo Gabigol, que novamente não fazia um grande jogo. O técnico explicou o motivo da saída do camisa 9, que ao deixar o gramado estava com cara de poucos amigos.

“A substituição foi porque o time precisava de mais volume de jogo. Vi que o time estava neutro e quando vejo que o time está neutro eu tomo decisões. Era um centroavante ou outro. Penso que hoje a contundência não está ligada ao treinador, está ligada aos jogadores. Futebol é dos jogadores. Suponhamos que o treinador erra quando perde e acerta quando ganha. A preocupação do treinador é o desenvolvimento”, comentou.

O Flamengo agora tem um difícil desafio no meio de semana: reverter a desvantagem na Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), a equipe recebe o Maringá e precisa de uma vitória por três gols para avançar para as oitavas de finais do torneio.