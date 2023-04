Sampaoli na Libertadores: três participações sem título

Nesta quarta-feira (19), Jorge Sampaoli vai entrar em campo pela quarta vez comandando um time na Libertadores. A segunda partida do Flamengo, e primeira do técnico, será no Maracanã, contra o Ñublense, do Chile.

Sampaoli passou pelo Sporting Cristal, Emelec e Universidad de Chile num intervalo de cinco anos. Todos os times foram eliminados na competição.

Com regresso de David Luiz, o argentino jogará com o lanterna do grupo e conta com a possibilidade de sair da terceira colocação e subir para zona de classificação da fase de grupos.

Um novato no Ninho

No Flamengo, o técnico é a esperança de recuperação. No domingo (16), ele esteve no Maracanã e viu o rubro-negro vencer o Coritiba. Nesta terça (18), o argentino já comandou os trabalhos técnicos.

E tem reforço no Ninho do Urubu. David Luiz regressou aos trabalhos técnicos. Ele está recuperado de lesão.

Pior de três

Anteriormente, foram três participações na Libertadores sem sucesso em cinco anos. Em campanhas somadas, Sampaoli venceu sete vezes, empatou mais sete e perdeu oito jogos nos seguintes times:

2007 – Sporting Cristal, do Peru

2010 – Emelec, do Equador

2012 – Universidad de Chile

Sampaoli disse que pretende trazer alegrias para a torcida do Rubro-negro:

A torcida do Flamengo desfruta muito de cada triunfo do time. Minha obrigação é a felicidade de toda essa gente. Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo.

Ainda é tempo para ser feliz

Dia 05/04, um apático Flamengo perdeu, de virada, para o Aucas, no Equador. O então técnico Vítor Pereira usou um time reserva na esperança de poupar elenco para a final do Cariocão e evitar os desgastes da altitude. Ele perdeu o jogo, perdeu o Estadual e perdeu o emprego.

Mas, no Brasileirão, o Flamengo voltou a vencer. E precisa da vitória na Libertadores. Por enquanto, o Fla é o terceiro no Grupo A, atrás do líder Racing e do Aucas. Se ganhar e contar o revés dos times mais acima da tabela, poderá chegar à segunda colocação.

O confronto contra o lanterna do grupo será às 21h30, no Maracanã.

O Mengão concluiu a preparação para a partida diante do Ñublense, pela @Libertadores!🔴⚫️ #VamosFlamengo 📸: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/KS4bXcdZPn — Flamengo (@Flamengo) April 18, 2023