Sampaoli pede gramados melhores para evolução do futebol brasileiro

Apesar de ser um apaixonado pelo futebol brasileiro, o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, criticou a casa da equipe. Segundo o comandante argentino, enquanto os gramados do Brasil, incluindo o Maracanã, não mostrarem evolução, o futebol nacional também vai sofrer severas consequências.

O passo adiante para melhorar o futebol desse país é dar atenção ao gramado. Jorge Sampaoli

“A diferença do futebol mundial para o Brasil é a importância para o gramado. Falei na Europa, na França, na Espanha, que o torneio mais interessante que dirigi foi o Brasileirão. Porque é mais competitivo. Só que o terreno de jogo não melhora à altura do futebol brasileiro. O passo adiante para melhorar o futebol desse país é dar atenção ao gramado”, disparou o técnico do Flamengo, após a vitória por 8 a 2, na Copa do Brasil, sobre o Maringá.

O próximo jogo do Flamengo será novamente no Maior do Mundo e dessa vez um clássico, diante do Botafogo, no domingo (30/04), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Independente da condição que vai estar o Maracanã, o argentino quer mudança de postura.

“Penso que, no jogo de domingo, temos que modificar muita coisa. Porque, senão, vamos oscilar. Hoje, o time precisa de consolidação. Com pouco tempo de treino, é difícil, mas estamos evoluindo bem”, afirmou.

O Flamengo soma três pontos em dois jogos no Campeonato Brasileiro. Com Sampaoli, um jogo e um revés , diante do Internacional, em Porto Alegre, pela segunda rodada.