A Samsung segue na vanguarda da indústria liderando o mercado de telas dobráveis. Com dispositivos como o Galaxy Z Fold, o Galaxy Z Fold 2 e o Galaxy Z Flip entre os seus dispositivos no mercado, a empresa apresentou essa semana um novo conceito de telas dobráveis: a tela com dupla dobra. Galaxy S-Foldable ainda não tem uma previsão para chegar ao mercado, mas mostra os planos de investimento da empresa em smartphones dobráveis.

O S-Foldable foi descrito pela empresa como um produto “que pode ser dobrado duas vezes, por dentro e por fora”, o que torna a empresa duplamente a frente da concorrência. Quando a tela é aberta ao máximo, o tamanho do aparelho chega a 7,2 polegadas, mas quando dobrado duas vezes ele pode ser usado confortavelmente como um smartphone.

Apesar da apresentação do conceito do smartphone e outros gadgets, o dispositivo ainda não está nem perto de ser lançado. Em agosto deste ano, a Samsung deve apresentar o Galaxy Z Fold 3, o seu próximo celular dobrável de uma dobra. O S-Foldable foi apresentado só para dar um gostinho ao público do que aí pelo futuro.