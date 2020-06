A Samsung conseguiu essa semana uma autorização do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos (MFDS) da Coreia do Sul, a Samsung para colocar no mercado o Health Monitor, um app separado do Health, aplicativo dedicado ao monitoramento de atividades físicas oferecido em seus smartphones e que deve oferecer aos usuários do Galaxy Watch Active2 a opção de aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca com apenas um toque.

Durante a instalação, o app necessita de uma calibração com um manguito tradicional. Mas depois disso, o programa pode realizar testes diariamente para fins de acompanhamento e até mesmo compartilhar as informações com seu médico caso haja necessidade de revisão ou consulta. O sistema funciona través de sensores embutidos no relógio que determina o resultado por meio da relação entre o valor da calibração e a alteração da pressão arterial.

Os resultados são sincronizados diretamente com o Health Monitor, disponível para celulares da linha Galaxy da Samsung. Segundo TaeJong Way Yang, vice-presidente corporativo do setor mobile da Samsung, ‘o lançamento do Health Monitor demonstra a dedicação da Samsung em fornecer assistência médica acessível e conveniente aos usuários da marca’. “Esperamos expandir o aplicativo para todos os futuros produtos Galaxy Watch”, complementa.

Ainda não há previsão de lançamento do Health Monitor em outros países.