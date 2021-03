O futuro já começou para a Samsung, e a gigante da tecnologia anunciou que está disposta a viver uma nova realidade. A empresa sul-coreana anunciou que fará as entregas da sua nova linha Galaxy na Irlanda utilizando drones. O projeto será eito em parceria com a Manna Drone Delivery, uma empresa especializada em entregas via drones.

Os produtos entregues de maneira revolucionária são: o smartphone S21 Ultra, os fones Galaxy Buds Pro, o tablet Galaxy Tab S7, o smartwatch Galaxy Watch 3 e os aparelhos da linha Galaxy A. Para receber, os clientes precisarão apenas realizar a compra pelo site oficial da Samsung na Irlanda. A princípio apenas moradore da cidade de Oranmore terão acesso ao recurso, mas empresa planeja incluir o restante do país em breve.

Os drones da Manna Drone Delivery podem voar entre 164 e 262 pés, e em sua velocidade máxima chega a 60km/h. A empresa estima que as entregas poderão ser efetuadas dentro de uma janela de até três minutos após sair de suas bases. Além da parceria com a Samsung, a empresa se destaca na região por entregar produtos de mercados e farmácias.

O uso de drones não é algo novo para realizar entregas, mas poucas empresas estavam investindo nisso de forma significante nos últimos anos. Devido a pandemia, a Samsung decidiu substituir momentaneamente os entregadores por drones para evitar ao máximo o contato pessoal e evitar a proliferação do vírus.