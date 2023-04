Sancionados dois projetos do vereador Otávio Trad que beneficiam campo-grandenses

Foi sancionado pela prefeita Adriane Lopes, nesta terça-feira (18), os projetos de Lei, de autoria do vereador Otávio Trad, 10.737 – “Domingo no Lago do Amor” e 10.798 que institui a Festa de São João Batista, realizada pela Comunidade Negra Remanescente de Quilombo São João Batista e pela comunidade Coophasul e região.

O projeto “Domingo no Lago do Amor” tem como objetivo proporcionar a população, principalmente aos moradores das regiões do Ahanduizinho e Bandeira, a prática segura de atividades físicas, bem como despertar a conscientização de conservação ambiental.

Seguindo a mesma proposta do projeto “Domingo em Família na Afonso Pena”, de autoria também do vereador Otávio Trad, instituído em 22 de junho de 2017, durante o “Domingo no Lago do Amor”, uma das vias de acesso à margem do Lago do Amor será interditada das 7 às 19 horas, sendo proibido trânsito de veículos. O projeto propõe ainda a implantação de ciclovias, devidamente sinalizadas, para o deslocamento de ciclistas.

Já a Festa de São João Batista, lei que tem coautoria do vereador Ronilço Guerreiro, passa a ser instituída no calendário oficial de eventos de Campo Grande e será comemorada anualmente pela comunidade Negra Remanescente de Quilombo São João Batista nos dias 23 e 29 de junho e na Coophasul e região, entre os dias 20 e 30 do mesmo mês.